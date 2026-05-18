Від Роналду до зірок Голлівуду: хто зі знаменитостей фанатіє від Олександра Усика

Олександр Усик вже давно вийшов за межі свого виду спорту і став світовою суперзіркою. Кожен його бій викликає ажіотаж не тільки серед вболівальників, але й безлічі відомих постатей.

Немає сумніву, що поєдинок у Гізі з Ріко Верховеном на унікальній арені біля єгипетських пірамід збере у ринг-сайді цілу плеяду знаменитостей. Серед них будуть найкращі футболісти світу, боксери, актори та інші суперстари, пише ТСН.

Як Кріштіану Роналду став другом Усика?

Оскільки останніми роками топові поєдинки світового боксу часто відбуваються у Саудівській Аравії, Олександр Усик отримав можливість познайомитися з Кріштіану Роналду, який виступає у тамтешній Про-лізі.

Усик у лютому 2025 року виклав у своєму інстаграмі спільну світлину із зірковим португальцем. Виявилося, що Олександр завітав в гості до КріРо на арену Аль-Насра. У дописі українець відзначив, що Кріштіану є взірцем відданості спорту та правильного ментального налаштування.

Згодом виявилося, що чемпіон світу з боксу у хевівейті та 5-разовий володар "Золотого м'яча" стали справжніми друзями. 17 січня 2026 року Роналду телефонував Олександру, щоб привітати його з днем народження.

Як Усик підкорив Голлівуд?

У 2025 році на екрани вийшов біографічний фільм "Незламний" (The Smashing Machine), у якому Олександр Усик дебютував як актор. Він зіграв роль українського бійця Ігоря Вовчанчина.

На знімальному майданчику боксер взаємодіяв з голлівудськими зірками найвищого рівня – Двейном "Скелею" Джонсоном та Емілі Блант. Обидва відзначали професіоналізм та людяність Олександра. "Скеля" навіть відчув на собі силу українського чемпіона: в одному з епізодів без дублера він отримав від Усика трохи "на горіхи". Після цього Джонсон визнав, що Усик заслужено є однією з легенд сучасного боксу.

Хто ще зі знаменитостей відвідує бої Олександра Усика?

У ринг-сайді на поєдинках за участі українця помічали чимало зірок спорту та екрану:

Стівен Джеррард, футбол

Неймар, футбол

Джейсон Стетгем, кіно

Жан-Клод Ван Дамм, кіно

Лієв Шрайбер, кіно

Леннокс Льюїс, бокс

Майк Тайсон, бокс

Френсіс Нганну, ММА

Ронні О'Салліван, снукер

Коли наступний бій Усика?

"Слава у Гізі", як назвали бій Олександр Усик – Ріко Верховен промоутери, відбудеться вже у суботу, 23 травня. Головна подія вечора запланована після 23 години за київським часом.

Відомий український тренер з боксу Дмитро Сосновський прогнозує Олександру Усику легку перемогу над Верховеном, оскільки нідерландець нічого не зможе нав'язати нашому чемпіону.

Усик захищатиме пояс чемпіона за версією WBC. Інші організації погодилися офіційно зарахувати поєдинок, але Верховен не зможе стати чемпіоном, бо його немає у рейтингах.

Після двобою з нідерландцем українець планував провести ще два бої до завершення кар'єри. Один з них – за абсолюта з чемпіоном WBO, яким знову став Даніель Дюбуа. А останній – трилогія з Тайсоном Ф'юрі.