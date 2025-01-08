Відомий промоутер назвав умову, за якої Усик вийде у ринг з непереможеним австралійцем

Відомий промутер Едді Хірн висловився щодо Олександра Усика. Зокрема, він зачепив тему майбутнього українського чемпіона.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing поділився думкою про бій Олександра Усика з Джеєм Опетаєю. Британець назвав, умову за якої український боксер зустрінеться з австралійцем.

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Опетая має виконати певні умови

Едді Хірн розповів, що Джей Опетая може зійтись в ринзі з Олександром Усиком після того, як стане абсолютним чемпіоном світу першій важкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Промоутер висловився про суперників австралійського боксера за титул WBA. Функціонер зазначив, що найкращий майбутній бій – це Джей Опетая проти Хільберто Раміреса.

"Багато хто говорить про поєдинок Опетаї проти Усика. У цього поєдинку буде велика розкрутка, і я вважаю, що в стилістичному плані це приголомшливий бій. Ми можемо отримати певний імпульс для цього поєдинку, тільки якщо Джей стане абсолютним в першій важкій вазі – це те, що зробив Усик,

– сказав Хірн.

Голова Matchroom Boxing пригадав, що Олександр Усик спочатку став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, а потім став "абсолютом" серед супертяжів.

Хірн зазначив, коли Джей Опетая переможе Девіда Ньїку, потім здолає Хільберто Раміреса, а згодом стане володарем титулу WBC, тоді він кине виклик Олександру Усику.