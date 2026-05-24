Sport News 24 Бокс Зухвала заява після нокауту: Усик готовий знову битися з Верховеном та вийти проти Кабаєла
24 травня, 02:58
Микола Брежицький

Український абсолютний чемпіон Олександр Усик не встиг оговтатися від тріумфу в Єгипті, як отримав шалений виклик. Наш боксер заявив, що готовий битися з Кабаєлом, а також вийти на реванш з Верховеном.

Олександр Усик продовжує домінувати у надважкій вазі, не залишаючи шансів своїм опонентам. Одразу після чергової гучної перемоги українського короля боксу в ринг вишикувалася черга з іменитих претендентів, які прагнуть відібрати його золоті пояси, передає 24 Канал.

Хто кинув виклик королю?

Після того, як Усик у видовищному стилі технічним нокаутом в 11-му раунді здолав зіркового представника єдиноборств Ріко Верховена, ситуація розжарилася до межі. Прямо у ринг до українця піднявся непереможений німецький суперважковаговик Агіт Кабаєл (27–0, 19 КО), який є офіційним претендентом за лінією WBC.

Кабаєл на очах у мільйонів уболівальників висловив бажання провести титульний бій та навіть запропонував Олександру організувати цей мегафайт у Німеччині. Усик довго не думав і чітко дав зрозуміти, що не боїться загроз німця.

Реванш у Нідерландах або бій з німцем: що вирішив Усик

У ситуацію миттєво втрутився впливовий саудівський організатор Туркі Аль-Шейх, який запропонував інший сценарій – негайний реванш із Верховеном на його території, в Нідерландах. 

Український козак не став обирати простіший шлях і приголомшив публіку своєю самовпевненістю. 

Я готовий битися з обома, 
– відрізав Олександр Усик. 

Наразі українець міцно утримує пояси WBC, WBA та IBF, а промоутерам доведеться поламати голову, хто ж із зіркових претендентів отримає право першим вийти на бій життя проти українського абсолюта.

