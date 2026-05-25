У команді Усика різко відреагували на скандальну заяву експромоутера Красюка

Нещодавно з'явилася інформація про можливі зміни в команді Олександра Усика. Нібито співпрацю з боксером припинили його тренер Юрій Ткаченко і менеджер Егіс Клімас.

Про зміни в команді спортсмена повідомив експромоутер Усика – Олександр Красюк. На його слова відреагував тренер боксера Єгор Голуб у своєму інстаграм.

Що розповів Голуб про зміни у команді Усика?

Він повідомив, що протягом останніх 11 тижнів виконував обов'язки головного тренера під час підготовки абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

За словами тренера, поєдинок видався непростим, проте головне завдання було виконано. Голуб закликав критиків не знецінювати рівень опонента.

"Так, це був важкий бій і, так, є речі які потрібно проаналізувати. Для мене, як тренера, головне – перемога, а от виправдовувати очікування людей стосовно того, що цей поєдинок мав бути прохідним, я не збираюся. Тим паче, що більшість, скоріше за все, бачила Верховена максимум по нарізкам в ютуб. Загалом, Ріко – міцний та духовитий боєць, який реально класно підготувався зі своїм тренерським штабом. Тут я можу тільки виразити повагу", – зазначив Голуб.

Чому в кутку Усика не було Юрія Ткаченка?

Він прокоментував численні запитання щодо відсутності в тренувальному таборі тренера Усика – Юрія Ткаченка. Голуб зазначив, що протягом останніх шести місяців Ткаченко перебував у Києві, де допомагав готувати спортсменів, яких тренує сам Голуб.

За його словами, рішення про зміну головного тренера на цьому етапі підготовки ухвалювали всередині команди. Голуб наголосив, що вважає Ткаченка своїм наставником, фахівцем найвищого рівня та чинним абсолютним чемпіоном світу у своїй ролі, а пояснення щодо тренерських ротацій має право давати лише він сам.

Також тренер порадив не звертати уваги на припущення сторонніх експертів і анонімних акаунтів у соцмережах, які не мають жодного відношення до команди Усика.

Про чутки, критику та подяку команді

Наставник розповів про тиск і заздрість, з якими стикається під час професійної діяльності. Зокрема, він спростував популярний міф про родинні зв'язки з Усиком.

За останні роки я звик до тиску і багатьох негативних речей: до людей та "колег", які за спиною кажуть, що я нічого не вартую як тренер і боксери все виграють самі, до того, що я – "кум Усика" (якщо що, це неправда) і мені "все падає з неба на голову",

– зізнався фахівець.

Попри негатив з боку критиків, Голуб подякував команді за успішний дебют на світовому рівні та висловив вдячність Усику за довіру й можливість попрацювати з "найкращим боксером в історії".