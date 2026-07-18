Усик підтвердив інтерес до титулу Zuffa і поїздку на фінал чемпіонату світу

Після відмови Олександра Усика від усіх традиційних чемпіонських поясів чимало експертів боксу прогнозували йому поєдинок за титул нового промоушену Zuffa. Українець не став заперечувати, що переговори про його долучення до проєкту Дейни Вайта справді ведуться.

Усик готується до свого "останнього танцю", який поки залишається загадкою. Сам ексчемпіон зосереджується не лише на своєму спортивному майбутньому, але й на важливіших для нього справах, пише 24 Канал.

Що сказав Усик про Zuffa Boxing

В інтерв'ю ютуб-каналу FightHype Олександра запитали, чи справді в його планах проведення бою за титул у хевівейті від проєкту Zuffa Boxing, заснованого президентом UFC та другом президента США Дональда Трампа Дейною Вайтом.

Усик назвав такий сценарій "хорошою можливістю", відзначивши, що над просуванням Zuffa активно працює найбільш впливова людина у сучасному боксі – очільник управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх, який обіцяв Олександру організацію великого бою після "Слави у Гізі" проти Ріко Верховена.

Також Усик підтвердив, що його команда вже проводила переговори з Дейною Вайтом, а сам він мав нагоду поспілкуватися з керівником промоушену під час святкування дня народження Дональда Трампа на турнірі UFC у Білому домі.

Чим зараз займається Олександр Усик

Попри наявність, як каже сам Олександр, "двох-трьох варіантів, що робити далі", зараз боксер зосереджений на тому, щоб провести час з дружиною і дітьми.

Нещодавно Усика помітили у Нью-Йорку – і тепер він підтвердив, що у неділю, 19 липня, має намір відвідати фінал чемпіонату світу з футболу між Іспанією та Аргентиною.