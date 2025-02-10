Однак уже через декілька тижнів українець втратив інший титул. Йому довелося звільнити пояс IBF через відмову провести обов'язковий захист.

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Повторення сценарію 2024 року

Подібна процедура може відбутися тепер з чемпіонським титулом WBC, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Boxing News. Олександр Усик може залишитися без цього пояса, адже організація наполягатиме, щоб українець провів бій з обов'язковим претендентом.

Ним стане переможець битви Чжан Чжілей – Агіт Кабаєл, яка відбудеться 22 лютого. Якщо український боксер відмовиться від цього поєдинку, тоді WBC прибере приставку "тимчасовий" чемпіон від переможця протистояння між китайцем і німцем.

До слова. Напередодні Чжан Чжілей вчергове заявив, що має ціль провести бій з Олександром Усиком. Він заявив, що чекає на той день, коли зможе розділити ринг з українцем.

Зазначимо, що команда українського чемпіона раніше заявляла, що визначиться з наступним суперником саме після 22 лютого. Проте їх фокус направлений на битву Дюбуа – Паркер, які будуть битися за пояс IBF.