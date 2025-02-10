Усик близький до втрати чемпіонського пояса, який забрав у Ф'юрі: яка причина

Олександр Усик навесні 2024 року став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Він переміг Тайсона Ф'юрі, завдяки чому здобув пояс WBC, якого йому не вистачало для цього статусу.

Однак уже через декілька тижнів українець втратив інший титул. Йому довелося звільнити пояс IBF через відмову провести обов'язковий захист.

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Повторення сценарію 2024 року

Подібна процедура може відбутися тепер з чемпіонським титулом WBC, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Boxing News. Олександр Усик може залишитися без цього пояса, адже організація наполягатиме, щоб українець провів бій з обов'язковим претендентом.

Ним стане переможець битви Чжан Чжілей – Агіт Кабаєл, яка відбудеться 22 лютого. Якщо український боксер відмовиться від цього поєдинку, тоді WBC прибере приставку "тимчасовий" чемпіон від переможця протистояння між китайцем і німцем.

До слова. Напередодні Чжан Чжілей вчергове заявив, що має ціль провести бій з Олександром Усиком. Він заявив, що чекає на той день, коли зможе розділити ринг з українцем.

Зазначимо, що команда українського чемпіона раніше заявляла, що визначиться з наступним суперником саме після 22 лютого. Проте їх фокус направлений на битву Дюбуа – Паркер, які будуть битися за пояс IBF.