В Усика можуть забрати титул чемпіона: у WBO розкрили умову

Фабіо Вордлі став обов'язковим суперником для Олександра Усика після перемоги над Джозефом Паркером. У пресі з'являється чимало чуток, що український чемпіон не в захваті від такого потенційного двобою.

У WBO відреагували на обов'язковий бій Олександра Усика проти Фабіо Вордлі. Президент організації Густаво Олів'єрі розповів, за якої умови український абсолютний чемпіон втратить титул, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Цікаво ШІ спрогнозував переможця бою Усик – Вордлі: хто фаворит

Як Усика можуть позбавити титулу?

Це станеться у тому випадку, якщо Усик відмовиться від бою проти Вордлі. У такому разі за втрачений пояс WBO Фабіо поб'ється проти іншого непереможного британця Мозеса Ітауми.

У нас є право призначити бій за титул між тимчасовим чемпіоном Вордлі та обов'язковим претендентом Ітаума. Якщо Олександр Усик з будь-якої причини не вийде на бій з Вордлі, то ми призначаємо його самостійно,

– зазначив Олів'єрі.

Відзначимо, що Вордлі після перемоги нокаутом над Джозефом Паркером втратив статус в оновленому рейтингу WBA. Британець більше не є тимчасовим чемпіоном за версією WBA у хевівейті. Фабіо ще напередодні лобового поєдинку із Паркером добровільно відмовився від поясу WBA, адже чемпіони інших організацій не можуть бути включені до рейтингу WBO, тимчасове чемпіонство якого стояло на кону поєдинку із Джозефом.

Водночас інший британський боксер Ділліан Вайт у коментарі Sky Sports вважає, що Усик погодиться на зустріч із Вордлі.

"Усик не тікає від викликів. Він уже бився з усіма найкращими і в крузервейті, і в супертяжах. Він ніколи нікого не уникав, тому йому немає сенсу тікати від Вордлі. Я розумію, що в нього можуть бути вигідніші пропозиції, але я не думаю, що Усик залишить титули. Як фан, я цього не хотів би", – сказав Вайт.

Що відомо про потенційний бій Усика проти Вордлі?