Напередодні Фабіо Вордлі несподівано переміг Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій з українцем. Своєю думкою щодо того, чи відбудеться цей бій висловився Едді Хірн, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

До теми Усик – Вордлі: що відомо про бій, який має відбутися у 2026 році

Чи планує Усик битися з Вордлі?

Один з найвпливовіших промоутерів заявив, що наразі невідомо, чи погодиться Усик битися з 30-річним британцем. За його словами, це точно не той поєдинок, який цікавить чинного абсолюта.

Усик зараз не зацікавлений у бою з Фабіо Вордлі навіть за 4 – 5 мільйонів фунтів стерлінгів,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Фабіо Вордлі одразу після перемоги в останньому бою кинув виклик українському боксеру. Проте той поки ніяк не коментував цю подію та зберігає інформаційну тишу щодо своїх планів.

Важливо. Якщо Усик не погодиться на бій, то втратить пояс WBO, а з ним і статус абсолюта. Британець у такому випадку з тимчасового чемпіона світу перетвориться на повноцінного.

Зазначимо, що раніше Дере Чісора висловився про можливий бій українця проти Фабіо Вордлі. Британець сумнівається, що цей поєдинок відбудеться, але в будь-якому випадку він не буде конкурентним.

"Якщо Вордлі поб’ється з Усиком, то Олександр нокаутує його менше ніж за 6 раундів. Усик змусить його працювати, коли Фабіо не захоче цього робити. Усик – це звір. Він має бути у набагато кращій формі, ніж він зараз. З Усиком не треба спеціальних боксерських навичок. Ти маєш бути у формі, потрібно бути нарівні з ним, а також у гарних психологічних кондиціях. Більшість людей думають, що вийдуть на ринг і зроблять це. Ні, Усик змусить тебе рухатися, працювати, думати, а це висмоктує твою енергію.

В одну хвилину він тут, наступної – він там, він палить з гармат, продовжує торкатися тебе. Дивіться, що робить Олександр – він продовжує тебе торкатися, але коли він тебе торкається, там немає сили, і в цей час тобі стає комфортно. А наступної хвилини ти хочеш піти вперед – і бум! Він б’є тебе ударною рукою. Якщо Вордлі отримає цей бій, я вважаю, що йому потрібно бути в кращих кондиціях, в яких він тільки був", – цитує Чісору The Sun Sport.

Що відомо про Фабіо Вордлі?