Усик проведе бій у Єгипті проти кікбоксера Верховена

Олександр Усик повертається на ринг вперше з липня 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа. Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі офіційно отримав наступного суперника.

Свій наступний поєдинок 39-річний боксер проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє Turki Alalshikh у мережі Х.

Що відомо про наступний бій Усика?

За даними джерела, зустріч Усика з Верховеном відбудеться 23 травня 2026 року. Поєдинок пройде на арені в Гізі у Єгипті.

На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, якими володіє Усик.

Хто такий Ріко Верховен?

Ріко має рекорд 66-10 у кікбоксингу. Він провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

Верховен 12 років утримував титул промоушену Glory та очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014-го.

