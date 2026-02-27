Усик проведе бій у Єгипті проти кікбоксера Верховена
- Олександр Усик повертається на ринг вперше з липня 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа.
- Наступний поєдинок Усика відбудеться у 2026 році, на кону стоятимуть чемпіонські титули WBC, WBA та IBF.
Олександр Усик повертається на ринг вперше з липня 2025 року, коли нокаутував Даніеля Дюбуа. Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі офіційно отримав наступного суперника.
Свій наступний поєдинок 39-річний боксер проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє Turki Alalshikh у мережі Х.
Дивіться також Шлях Усика до величі: скільки поразок було в українця на аматорському рівні
Що відомо про наступний бій Усика?
За даними джерела, зустріч Усика з Верховеном відбудеться 23 травня 2026 року. Поєдинок пройде на арені в Гізі у Єгипті.
На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, якими володіє Усик.
Хто такий Ріко Верховен?
Ріко має рекорд 66-10 у кікбоксингу. Він провів по одному бою в професійному боксі та ММА.
Верховен 12 років утримував титул промоушену Glory та очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014-го.
Кар'єра Усика: що відомо?
За даними порталу BoxRec, на професійному рингу українець провів 24 поєдинки та всі виграв. У липні 2025 року Усик втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу завдяки перемозі проти Дюбуа.
Проте восени того ж року спортсмен втратив звання, адже відмовився від чемпіонського пояса WBO. Причина в тому, що Усик не захотів проводити обов'язковий захист титулу. У підсумку пояс перейшов до британця Фабіо Вордлі, який вже у травні проведе перший захист титулу проти Дюбуа.
У 2026 році боксер прагнув зустрітися з Деонтеєм Вайлдером, проте американець зробив вибір на користь британця Дерека Чісори.