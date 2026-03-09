Усик відмовився від усіх поясів і підписав історичну угоду: чи правда це

Новий боксерський промоушен, створений керівником організації UFC, близьким другом президента США Дональда Трампа Дейною Вайтом і саудівським урядовцем Туркі Аль-Шейхом, приваблює все більше спортсменів. Серед них, за чутками, опинився і Олександр Усик.

Українець нібито вирішив надати перевагу фінансовій стороні питання над спортивною, тому приєднається до Zuffa Boxing. Заради титулу в новій організації Усик нібито навіть відмовиться від усіх своїх поясів, пише в інстаграмі інсайдер Joyce Talks Boxing.

Дивіться також Хто стане суперником Усика у 2026 році та яка дата бою

Чи справді Усик підписав контракт із Zuffa Boxing?

Саме в той час, коли мережею почала ширитися інформація про нібито домовленість мід Усиком і Дейною Вайтом, сам Олександр неабияк зацікавив публіку анонсом якоїсь значної події у його кар'єрі.

Проте згодом виявилося, що йшлося про його наступний поєдинок у незвичному форматі – суперником Усика став відомий кікбоксер Ріко Верховен, а двобій відбудеться в єгипетській Гізі поряд з величними давніми пірамідами.

Що ж до Zuffa Boxing, то жодних офіційних заяв від Олександра Усика чи його команди щодо зацікавленості боксера у цьоу проєкті не було. Навіть навпаки – Сергій Лапін на своїй сторінці у мережі X офіційно спростував будь-які чутки.

Друзі, у медіа обговорюють заяви про те, що Олександр Усик нібито підписав угоду із Zuffa Boxing. Ця інформація не відповідає дійсності. Просимо вас покладатися лише на офіційні повідомлення від нашої команди,

– написав Лапін.

Що відомо про подальшу кар'єру Усика?