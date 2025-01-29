Усик здивував вибором найнебезпечнішого суперника у своїй кар'єрі

Олександр Усик у 2024 році остаточно підкорив хевівейт. Він спочатку став першим абсолютом надважкої категорії в епоху чотирьох поясів, здолавши до того непереможного Тайсона Ф'юрі, а згодом тріумфував і в реванші.

Українець неодноразово заявляв, що саме "Циганський король" став найважчим для нього суперником у кар'єрі. Проте найнебезпечнішим він обрав іншого бійця.

Читайте також Усик отримав визнання від легендарного тренера Майка Тайсона

Кого поставив на перше місце Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO виділив іншого британця. Він заявив, що найбільшу небезпеку він відчував, перебуваючи в ринзі з Дереком Чісорою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Послухайте, я поважаю Ф'юрі. Він велика людина, думаю він дав мені найважчий бій. Але найнебезпечнішим був Чісора. Дуже міцний хлопець. Дерек – права рука, ліва рука, я хотів би блокувати... але подумав: "О Боже, відходь, це небезпечно",

– сказав Усик.

До слова. Дерек Чісора став другим суперником Олександра Усика після переходу в хевівейт. Бій тривав усі 12 раундів і закінчився перемогою українця одноголосим рішенням суддів.

Нагадаємо, що раніше 41-річний "Del Boy" змоделював бій між праймовими Олександром Усиком і Ларрі Голмсом. Він вважає, що українець здолав би легендарного американця.