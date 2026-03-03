Усик обіцяв вивчити англійську: промоутер розповів, чому українець не став як Ф'юрі

Попри феноменально успішну профі-кар'єру та тричі здобутий титул абсолютного чемпіона світу з боксу, Олександр Усик не є рекордсменом за кількістю проданих переглядів його поєдинків. Колишній промоутер українця Олександр Красюк пояснив, чому Усик не опинився серед еліти pay-per-view.

Виявилося, що причина криється не у спортивній площині. Усику бракувало зв'язку з авдиторією, який міг забезпечити хороший рівень знання англійської мови, заявив Красюк в інтерв'ю ютуб-каналу Тайк Майсон.

Що сказав Красюк про Усика і англійську?

Відомий промоутер розповів, що ще під час підписання контракту з Усиком вони домовилися, що Олександр опанує англійську мову. Зрештою він трохи її вивчив, може навіть давати інтерв'ю, але не вийшов на рівень вільного спілкування зі своєю авдиторією.

Красюк вважає, що з достатнім знанням мови Усик мав би набагато більше контакту зі своєю фан-базою, і це б вплинуло на бажання глядачів купувати перегляди його боїв. Коли боксер починав говорити англійською – це "був фан, це було привабливо для носіїв мови".

Промоутер також навів приклад братів Кличків, які змогли стати своїми для Німеччини, навіть попри збереження українського громадянства.

Це унікальний феномен. Їх фактично натуралізувало німецьке суспільство. Але завдяки чому? Завдяки тому, що вони fluent German — вони вільно говорили німецькою мовою. І через це їх прийняло німецьке суспільство. Вони стали, скажімо так, рідними німецькій фанбазі,

– пояснив Красюк.

Скільки переглядів боїв вдалося продати Усику?

Навіть без знання англійської Олександр загалом демонструє непогані показники зацікавленості авдиторії його поєдинками.

За словами Красюка, з Тайсоном Ф'юрі вдалося продати понад мільйон переглядів. З Даніелем Дюбуа право подивитися двобій купили близько пів мільйона глядачів. Це "не американський масштаб, але британський, на рівні топ-5 у Британії".

