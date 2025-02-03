Маленький секрет, який я вам розкриваю, – Красюк розповів про подальші плани Усика

Майбутнє Олександра Усика після перемоги над Тайсоном Ф'юрі залишається таємничим. Український чемпіон та його команда не розкривають усі карти, які стосуються боксерської кар'єри.

Олександр Красюк все ж вирішив поділитись маленькою частиною подальших планів Усика. Промоутер розповів, чим займається його підопічний після боїв з Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Що робить Усик

Олександр Красюк розповів, що Олександр Усик знаходиться на заслуженому відпочинку. Український чемпіон проводить багато часу разом з родиною та подорожує, адже в нього четверо дітей.

Промоутер підкреслив, що боксер намагається наздогнати той час з рідними, який витратив на підготовку до поєдинків із Тайсоном Ф'юрі. Зі слів Красюка, Усик веде життя звичайного сім'янина, тому нічого особливого.

Спортивний функціонер також відповів на питання, коли Олександр Усик має повернутись у ринг. Також він розповів, чи планує український чемпіон завершувати кар'єру.

Ні, жодного поспіху немає. Він досяг у боксі всього, йому більше немає за чим гнатися. Усик зараз на вершині боксу. Тож тільки він сам вирішуватиме, чи продовжувати. Але він ще не готовий завершувати кар'єру. Це маленький секрет, який я вам розкриваю,

– зізнався Красюк.

Нагадаємо, що Олександр Усик у 2024 році провів два бої проти Тайсона Ф'юрі. У першому поєдинку, що відбувся у травні, український боксер переміг британця роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіон світу у надважкій вазі.

Другий бій відбувся наприкінці минулого року – 21 грудня. Тоді Усик переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів та захистив чемпіонські титули, а також прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.