Росіянин у військовій формі викликав Усика на бій "без політики"

Російський боксер Артем Суслєнков кинув виклик колишньому абсолютному чемпіону світу Олександру Усику. Зробив він це у типовому для країни-агресора варварському стилі: з кулеметом в руках, у військовій формі та зі словами про спорт "внє політікі".

Суслєнков записав для Усика відеозвернення з вимогою провести поєдинок. До свого допису ще й навіщось додав тег Президента України Володимира Зеленського, пише 24 Канал.

Усик отримав виклик від Суслєнкова

Росіянин вдягнув форму армії-вбивці, взяв до рук кулемет та заявив, що може "дістати Усика в ринзі або в полі".

Досить гучних слів. Якщо ми боксери – давай вирішувати все в рингу. Без політики, без гасел та без зайвих розмов. І я закликаю всіх сміливих і рішучих людей, які готові взяти на себе організацію цього бою: зробіть його реальністю і впишіть своє ім’я в історію боксу. Я готовий. Усику, тепер слово за тобою,

– цинічно сказав прихильник воєнних злочинців.



Артем Суслєнков / Фото з соцмереж

У соцмережах, де було оприлюднено відеовиклик для Усика, Суслєнков відзначив офіційні сторінки українського чемпіона та Президента Володимира Зеленського. А ще додав хештег #БоксВнеПолитики.

Хто такий Суслєнков

Росіянин у свої 30 років утримує рекорд 15 боїв без поразок, але якість суперників залишає бажати значно кращого. Тим більше, за межами Росії він боксував лише одного разу, у Вірменії у 2023 році.

Фактично єдиним його серйозним опонентом був британець Джо Джойс, який продався росіянам, погодився приїхати до Москви на поєдинок та усіляко розхвалював країну-агресора в інтерв'ю. Це був єдиний для Суслєнкова бій, регламент якого передбачав 12 раундів.

Проте Джойс програв технічним нокаутом: в 11 раунді рефері зупинив поєдинок.