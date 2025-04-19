Поєдинок між Гвоздиком та Голлавеєм відбудеться в ніч з 19 на 20 квітня. Перед боєм боксери завітали на традиційну церемонію зважування, повідомляє 24 канал із посиланням на Golden Boy.

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Яка вага у Гвоздика

Український "Цвях" переважив Ентоні Голлавея. На вагах Олександр Гвоздик показав 81,4 кілограма, тоді як у американського боксера в 81,2 кілограма.

Гвоздик та Голлавей на церемонії зважування: дивіться відео

Зазначимо, що бій Гвоздик – Голлавей відбудеться в андеркарді поєдинку між Габріелою Фундорою та Мерилін Амаї. Місце проведення вечора боксу в Оушенсайді, що у Каліфорнії.

Олександр Гвоздик за кар'єру провів 20 поєдинків. Востаннє "Цвях" бився проти Давіда Бенавідеса, де поступився одноголосним рішення суддів, зазнавши другої поразки у професійному ринзі.

На рахунку Ентоні Голлавея 19 боїв – 9 перемог, 7 поразок та 3 нічиї. У грудні 2024 року американець роздільним рішенням суддів здолав Граніта Штайна.