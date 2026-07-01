Усик залишився найкращим у боксі: рейтинг елітних боксерів хевівейту

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограмів) Олександр Усик залишається серед найкращих у боксі. Експерти віддали українцю належне.

Фахівці продовжують вважати Олександра Усика елітним боксером у королівській ваговій категорії. Свій рейтинг найкращих опублікувало видання ESPN.

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На якому місті Усик?

Авторитетний ресурс опублікував свій варіант найкращих п’ятірок у кожній категорії. Серед боксерів вагою понад 90,72 кілограма найкращим залишився Олександр Усик.

Одразу за українцем розташувались Тайсон Ф’юрі, Даніель Дюбуа, Фабіо Вордлі та Мозес Ітаума.

Чому Усик звільнив свої титули?

Український боксер оголосив про рішення відмовитися від усіх своїх чемпіонських титулів. Відповідну заяву він зробив 26 червня, пояснивши, що хоче дати шанс іншим претендентам поборотися за пояси. Водночас Усик наголосив, що не завершує професійну кар'єру.

Попереду в нього ще один поєдинок, який боксер символічно назвав "Останній танець". Серед імовірних суперників називають Деонтея Вайлдера та Джона Джонса.

Новоспечений повноцінний чемпіон організації WBC Агіт Кабаєл, який залишився без уваги ESPN, заявив, що переговори з командою Усика тривали після їхньої зустрічі на рингу в Єгипті, де сторони публічно висловлювали готовність організувати бій. Однак, сторони не дійшли згоди.