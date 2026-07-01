Эксперты по-прежнему считают Александра Усика элитным боксером в королевской весовой категории. Свой рейтинг лучших опубликовало издание ESPN.

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На каком месте Усик?

Авторитетный ресурс опубликовал свой вариант пятерок лучших в каждой категории. Среди боксеров весом свыше 90,72 килограмма лучшим остался Александр Усик.

Сразу за украинцем расположились Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа, Фабио Уордли и Мозес Итаума.

Почему Усик отказался от своих титулов?

Украинский боксер объявил о решении отказаться от всех своих чемпионских титулов. Соответствующее заявление он сделал 26 июня, пояснив, что хочет дать шанс другим претендентам побороться за пояса. В то же время Усик подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру.

Впереди у него еще один поединок, который боксер символически назвал "Последний танец". Среди вероятных соперников называют Деонтея Уайлдера и Джона Джонса.

Новоиспеченный полноценный чемпион организации WBC Агит Кабаел, который остался без внимания ESPN, заявил, что переговоры с командой Усика продолжались после их встречи на ринге в Египте, где стороны публично выражали готовность организовать бой. Однако стороны не пришли к соглашению.