Олександр Усик привітав українців з Різдвом: фото

7 січня 2025, 15:06
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Автор: Валерія Фургалець

Український боксер Олександр Усик звернувся до українців у соціальних мережах. Він привітав шанувальників зі святом Різдва.

Нещодавно Олександр Усик здобув перемогу у реванші над Тайсоном Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. 7 січня чемпіон привітав усіх українців зі святом, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика

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Привітання від Усика

Боксер привітав українців зі святом Різдва у своєму інстаграмі.

З Різдвом Христовим. Христос народився, славимо його,
– написав Усик.


Привітання від Усика / Скриншот зі сторіс боксера

Нагадаємо, що після реваншу Усик – Ф'юрі, український боксер може провести другий бій з Даніелем Дюбуа, який у вересні 2023 року нокаутом переміг Ентоні Джошуа і став абсолютним чемпіоном світу.