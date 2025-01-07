Олександр Усик привітав українців з Різдвом: фото

Український боксер Олександр Усик звернувся до українців у соціальних мережах. Він привітав шанувальників зі святом Різдва.

Нещодавно Олександр Усик здобув перемогу у реванші над Тайсоном Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. 7 січня чемпіон привітав усіх українців зі святом, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.

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Привітання від Усика

Боксер привітав українців зі святом Різдва у своєму інстаграмі.

З Різдвом Христовим. Христос народився, славимо його,

– написав Усик.



Привітання від Усика / Скриншот зі сторіс боксера

Нагадаємо, що після реваншу Усик – Ф'юрі, український боксер може провести другий бій з Даніелем Дюбуа, який у вересні 2023 року нокаутом переміг Ентоні Джошуа і став абсолютним чемпіоном світу.