2 березня, 17:33
"Такі люди просто роблять це за гроші": Усик потролив футболістів, які їздили до Росії

Микола Брежицький
Основні тези
  • Олександр Усик висловив думку, що спортсмени, які їздять до Росії за гроші, не є небезпечними, якщо їх мотивують фінанси, а не політика.
  • 23 травня 2026 року Усик проведе бій проти Ріко Верховена в Єгипті за титул WBC.

Олександр Усик різко висловився про спортсменів, які грали чи їздили в Росію за гроші. Боксер закликав не драматизувати їхні мотиви.

Чемпіон світу у надважкій вазі заявив, що не вважає звичайних футболістів загрозою, якщо їхня поїздка до Росії була мотивована фінансами, а не політикою. Про це Усик розповів в інтерв’ю Андрію Бєднякову на ютубі.

Що сказав Усик?

Боксер, який сам активно підтримує українських захисників і позицію України у війні з Росією, пояснив, що оцінює вчинки, а не професію футболістів.

Мені здається, якщо вони їдуть кудись туди за гроші, ще щось роблять – такі люди не є небезпечними. Такі люди просто роблять це за гроші. Ти розумієш, яка в нього ціна, що він робить це за гроші. А от якщо люди ідейні – це вже зовсім інший момент, 
– додав Усик

Наступний бій Усика

  • 23 травня 2026 року Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться в Єгипті.
  • Відомий британський промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports заявив, що Усик погодився на цей бій через великі гроші.
  • На кону стоятиме титул за версією WBC, який належить Усикові.