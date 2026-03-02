"Такі люди просто роблять це за гроші": Усик потролив футболістів, які їздили до Росії
- Олександр Усик висловив думку, що спортсмени, які їздять до Росії за гроші, не є небезпечними, якщо їх мотивують фінанси, а не політика.
- 23 травня 2026 року Усик проведе бій проти Ріко Верховена в Єгипті за титул WBC.
Олександр Усик різко висловився про спортсменів, які грали чи їздили в Росію за гроші. Боксер закликав не драматизувати їхні мотиви.
Чемпіон світу у надважкій вазі заявив, що не вважає звичайних футболістів загрозою, якщо їхня поїздка до Росії була мотивована фінансами, а не політикою. Про це Усик розповів в інтерв’ю Андрію Бєднякову на ютубі.
Дивіться також Хто такий Верховен, з яким проведе бій Усик
Що сказав Усик?
Боксер, який сам активно підтримує українських захисників і позицію України у війні з Росією, пояснив, що оцінює вчинки, а не професію футболістів.
Мені здається, якщо вони їдуть кудись туди за гроші, ще щось роблять – такі люди не є небезпечними. Такі люди просто роблять це за гроші. Ти розумієш, яка в нього ціна, що він робить це за гроші. А от якщо люди ідейні – це вже зовсім інший момент,
– додав Усик
Наступний бій Усика
- 23 травня 2026 року Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться в Єгипті.
- Відомий британський промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports заявив, що Усик погодився на цей бій через великі гроші.
- На кону стоятиме титул за версією WBC, який належить Усикові.