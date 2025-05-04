"Після бою з Дюбуа": промоутер Усика оцінив шанси на трилогію проти Ф'юрі

Олександр Усик назавжди вписав своє прізвище в історію професійного боксу. Український чемпіон наближається до завершення кар'єри, адже йому нічого більше доводити.

Нещодавно Усик назвав суперника, з яким хотів би провести прощальний бій перед тим, як покинути бокс. Король хевівейту має наміри влаштувати трилогію з Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 канал.

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Чи варто очікувати на бій Усик – Ф'юрі

Олександр Красюк, на тлі розмов про трилогію Усик – Ф'юрі, заявив, що лише Олександр вирішуватиме скільки йому залишилось провести боїв. Промоутер підтвердив можливість поєдинку його підопічного проти Ф'юрі.

Він уже згадував, що третій бій з Тайсоном Ф'юрі теоретично для нього прийнятний, але я б сказав, що було б розумніше планувати це після цього бою з Даніелем Дюбуа,

– сказав Красюк для talkSPORT.

Олександр Красюк також відповів на запитання щодо бою між Олександром Усиком та Джозефом Паркером. Промоутер українця заявив, що спочатку він повинен пройти Даніеля Дюбуа.



Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Місце проведення пекельного реваншу на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.