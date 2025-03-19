Нагадує фільм про постапокаліпсис, – Усик відвідав зруйновану росіянами ТЕС

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик провів символічне тренування на одній зі зруйнованих російськими терористами ТЕС. Таким чином зірка світового боксу привернув увагу спільноти до масштабу руйнувань.

З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники застосували по українській енергетиці понад 2,3 тисячі ракет та дронів. Під постійними ударами терористів працюють енергетики, які відновлюють енергетичну систему після масованих атак, пише 24 Канал з посиланням на сайт ДТЕК.

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Що росіяни зробили з українськими електростанціями

Під час візиту на зруйновану ТЕС Олександр Усик провів символічне тренування. Чемпіон світу також поспілкувався з енергетиками та висловив їм подяку за важку роботу.

"Вперше побував на українській ТЕС. Те, що я побачив, більше нагадує декорації до фільму про постапокаліпсис: тонни покрученого металу, гігантські понівечені механізми, вибиті вікна та решето замість даху.

Але це не кіно. Це реальність, де люди щодня виходять на роботу, щоб повернути енергію в українські домівки, працюючи під загрозою російських обстрілів, і навіть під час ракетних атак. Вражений їхньою мужністю і стійкістю", – написав в інстаграмі Усик.

Усик потренувався на зруйнованій ТЕС / фото ДТЕК

Чемпіон світу своїм візитом привернув увагу міжнародної спільноти до масштабів руйнувань. Усик закликав партнерів підтримати проєкти відновлення енергетичних об'єктів, які потребують постійного захисту від ударів російських злочинців.

До слова. Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров цинічно брехав, що їхня армія не завдає ударів по українській енергетиці. Сподіваємося, що понад 3 мільйони підписників Олександра Усика в інстаграмі побачать жахливі злочини країни-агресорки.

Нещодавно Олександр Усик поділився своїми планами на майбутнє. Після завершення спортивної кар'єри боксер мріє більше уваги приділяти сім'ї та має наміри займатися фермерством.