Король хевівейту зізнався, чим займатиметься після завершення кар'єри. На першому місці для боксера залишається сім'я, повідомляє 24 канал із посиланням на Al Arabiya English.

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Що робитиме Усик

Олександр Усик розповів, що по завершенню кар'єри сумуватиме за боями та підготовкою. Адже український чемпіон займався цим усе життя.

Усик зазначив, що він продовжує тренуватись, аби підтримувати себе у хорошій формі. Тому що покидати спорт потрібно, так само як ти й заходиш у нього, підкреслив Олександр.

Щодо планів український чемпіон наголосив, що буде проводити час з сім'єю. Також боксер має наміри зайнятись сільським господарством.

Я продовжуватиму робити бокс кращим і більше часу проводити зі своїми дітьми. Планую завести маленьку ферму з курями, коровою та іншими тваринами. Буду їсти свіжі яйця і вирощувати ягоди,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик готується провести бій проти Даніеля Дюбуа. Команди обох боксерів ведуть переговори щодо організації поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Також Усик може побитись з Джозефом Паркером. Адже Всесвітня боксерська організація зобов'язала Олександра захистити титул WBO у поєдинку проти тимчасового чемпіона.