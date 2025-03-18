Король хевивейта признался, чем будет заниматься после завершения карьеры. На первом месте для боксера остается семья, сообщает 24 канал со ссылкой на Al Arabiya English.

Читайте также Усик стал доктором философии, успешно защитив диссертацию

Что будет делать Усик

Александр Усик рассказал, что по завершению карьеры будет скучать по боям и подготовке. Ведь украинский чемпион занимался этим всю жизнь.

Усик отметил, что он продолжает тренироваться, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Потому что покидать спорт нужно, так же как ты и заходишь в него, подчеркнул Александр.

Относительно планов украинский чемпион отметил, что будет проводить время с семьей. Также боксер намерен заняться сельским хозяйством.

Я буду продолжать делать бокс лучшим и больше времени проводить со своими детьми. Планирую завести маленькую ферму с курами, коровой и другими животными. Буду есть свежие яйца и выращивать ягоды,

– рассказал Усик.

Напомним, что Александр Усик готовится провести бой против Даниэля Дюбуа. Команды обоих боксеров ведут переговоры по организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Также Усик может подраться с Джозефом Паркером. Ведь Всемирная боксерская организация обязала Александра защитить титул WBO в поединке против временного чемпиона.