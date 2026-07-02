Ще до спроби відібрати в українця титул чемпіона світу Король кікбоксингу планував одружитися. Але цим намірам не судилося збутися, пише 24 Канал.

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Чому Верховен скасував заручини?

Обраницею Ріко Верховена була нідерландська фітнес-тренерка Наомі ван Беєм. Два роки тому пара офіційно заручилася і почала готуватися до офіційного оформлення своїх стосунків.

Проте, як зазначив Ріко в своєму інстаграмі, останні вісім місяців були для нього і нареченої важким періодом. Причина полягала в емоційному тиску, який відчував спортсмен під час тренувального табору, в якому він готувався до виходу на ринг проти Олександра Усика.

В цей час Верховену було важко не тільки із суто спортивних причин, але також через те, що він втратив маму. Вже після бою Ріко зізнався, що відчував величезне виснаження як фізично, так і морально. Його психологічний стан був далеким від норми.

Пара вирішила спершу відкласти весілля, але стало зрозуміло, що між ними зростає дистанція. Взаємні любов та повага виявилися недостатніми для того, щоб перейти на новий рівень.

Тож Верховен і його наречена оголосили, що їхні заручини скасовано і вони припиняють стосунки. Це спільне рішення, яке вони просять поважати.

Що далі в кар'єрі Ріко Верховена?

Нідерландець наразі зосереджений на тому, щоб домогтися від Олександра Усика реваншу після поразки у Гізі, яка сталася через зупинку бою після гонгу.

Домовитися про повторний бій стало набагато легше після того, як Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів і оголосив про намір провести "останній танець". За чутками, це може бути ще один поєдинок з Ріко, щоб припинити будь-які розмови про те, що перемога Олександра була несправедливою.