Аншлаг біля пірамід: на бій Усика вже майже не потрапити

Трохи більше двох тижнів залишилося до довгоочікуваного бою українця Олександра Усика. У єгипетській Гізі чемпіон світу випробує себе у двобої з кікбоксером Ріко Верховеном.

Ті, хто ще не потурбувалися про квитки на подію, можуть бути розчарованими: за інформацією порталу, який займається реалізацією перепусток, вільних місць вже практично немає.

Скільки квитків залишилося у продажу на бій Усик – Верховен?

Станом на 6 травня арена біля пірамід у Гізі розкуплена фактично на 97-98%. Місця, які ще досі можна забронювати, не назвеш вдалими, адже вони розташовані далеко від рингу на задніх рядах. Кількість доступних квитків – хіба що декілька десятків з усієї багатотисячної зали.



Доступність квитків на бій Усик – Верховен / скріншот із сайту tazkarti.com

Якою є вартість квитків на бій Олександра Усика в Єгипті?

Порівняно з вартістю перепусток на бої у Саудівській Аравії, США чи Великій Британії, новий виклик для Олександра Усика можна назвати "бюджетним" поєдинком.

Поки місця були в наявності, потрапити на подію можна було за суму від 2100 до 5800 єгипетських фунтів – це від 1900 до 4750 гривень.

Унікальність бою буде в тому, що для нього споруджують тимчасову арену просто біля одного з давніх чудес світу – пірамід, які були гробницями єгипетських фараонів. Ринг буде розташовано на підвищенні, яке спеціально сконструйоване так, щоб не пошкодити археологічні пам'ятки та місця розкопок.

Що відомо про суперника Олександра Усика?

Багатьох здивувала згода українця, який є триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу, битися проти людини, яка на профі-ринзі провела лише один поєдинок.

За даними BoxRec, нідерландець Ріко Верховен бився за правилами боксу аж в далекому квітні 2014 року проти Яноса Фінфери і здобув перемогу.

Проте Верховен – справжня легенда кікбоксингу і має прізвисько Короля цього виду спорту. Він найдовше в історії утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі. Провів у цій дисципліні 76 боїв і 66 з них завершив перемогами, 21 – достроково.

Після Верховена Олександр Усик планує повернутися до більш звичних для себе суперників. Він хотів би зустрітися з переможцем поєдинку за пояс чемпіона світу WBO між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа, а потім – завершити кар'єру трилогією з Тайсоном Ф'юрі.

Проте найбільш впливова людина у сучасному боксі Туркі аль-Шейх хоче, щоб Олександр у наступному бою захищав свої пояси проти претендента по лінії WBC німця Агіта Кабаєла.