Олександр Усик разом із дружиною Катериною дали відверте інтерв'ю Славі Дьоміну. Український боксер пригадав, як майже рік провів у лікарні, повідомляє 24 Канал.

Оце так Від Усика вимагають проведення бою з колишнім чемпіоном світу, який мав битися з Дюбуа

Усик вів боротьбу за життя

Майбутній чемпіон світу зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям, коли навчався у другому класі. Тоді Усика скосила двостороння пневмонія.

Практично пробув у лікарні 320 днів із 365-ти у році. Це був другий клас, 8-9 років. Лежав у Чернігівському тубдиспансері, де навчився плести з крапельниць усякі штуки. Саме там я почав спілкування із Богом. Хоча до цього декілька разів ходив до церкви з бабусею. Мені подобався запах ладану та свічок,

– розповів Усик.

Від того моменту Олександр переріс в одного із найтитулованіших боксерів планети. У травні 2024-го року здобув звання "абсолюта" хевівейту після першої перемоги за рік над Тайсоном Ф'юрі.

Тепер український боксер чекає свого наступного бою, для якого є два варіанти: реванш із Даніелем Дюбуа або двобій проти Джозефа Паркера. WBO зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона світу по лінії із Нової Зеландії.