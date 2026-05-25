Таємничі цифри на шортах Усика: що означає напис "41:10", з яким він переміг Верховена

Олександр Усик здобув свою 25-ту перемогу на професійному рингу, перемігши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду. Бій відбувся в суботу, 23 травня, в Єгипті поблизу пірамід Гізи.

Український чемпіон з'явився на цей поєдинок у образі легіонера, проте найбільше уваги вболівальників привернула інша деталь. Під час бою на шортах боксера помітили загадковий напис "41 10", значення якого пояснить 24 Канал.

Що означають цифри "41 10" на шортах Усика?

Шанувальники швидко розшифрували прихований зміст цифр. Це пряма відсилка до одного з найвідоміших біблійних уривків – Книги пророка Ісаї, розділ 41, вірш 10. Рядки цього вірша присвячені силі та вірі у складні часи: "Не бійся, бо Я з тобою; не тривожся, бо Я Бог твій. Я зміцню тебе, і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею правди Моєї".

Такий релігійний символ є цілком логічним для спортсмена. Усик ніколи не приховував важливості віри у своєму житті. Молитви, біблійні цитати та християнська символіка вже давно стали невід'ємною частиною образу боксера як на рингу, так і поза ним.

Як завершився поєдинок Усика проти Верховена?

Верховен, для якого цей поєдинок став лише другим у професійному боксі, зумів здивувати весь світ. Він ефективно користувався своєю перевагою у зрості та розмаху рук, діяв агресивно, постійно йшов уперед і змушував Усика працювати під тиском. До чемпіонських раундів українець виглядав виснаженим і не демонстрував звичної для себе форми. Після десяти раундів двоє суддів мали нічию (95 – 95), тоді як третій віддавав невелику перевагу Верховену (96 – 94). За статистикою ударів нідерландець також випереджав суперника.

У 11-му раунді Усик увімкнув свій фірмовий боксерський інтелект. Потужним аперкотом він відправив Верховена в важкий нокдаун. Хоча той зумів піднятися, український боксер одразу продовжив атаку. За секунду до завершення раунду рефері Марк Лайсон вирішив зупинити бій, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом.