Ексчемпіон припустив, що Усик проведе останній бій проти знайомого суперника

Олександр Усик готується провести свій заключний поєдинок у професійній кар'єрі. Це рішення змусило багатьох боксерів замислитися над тим, з ким саме він має вийти в ринг у своєму "останньому танці".

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі також висловився щодо можливого завершення кар'єри українського боксера. Своєю думкою він поділився в коментарі для ютуб-каналу Seconds Out.

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З ким Усик має провести останній бій?

На думку британця, ідеальним варіантом для українця став би реванш із Ріко Верховеном. Маккензі вважає, що в першому поєдинку Усик не продемонстрував свого найкращого боксу через недостатню мотивацію, хоча й відзначив сильний виступ суперника.

Я думаю, що якщо це буде останній бій у кар'єрі Усика, то ми побачимо того самого Олександра, якого всі знають. У першому поєдинку він був ніби вимкнений. Саме тому Верховен зміг нав'язати йому такий складний бій,

– заявив Маккензі.

Водночас він наголосив, що не применшує заслуг Верховена, який виконав величезний обсяг роботи та був максимально налаштований на перемогу, хоча й поступився.

Маккензі також припустив, що після відмови від чемпіонських поясів головним пріоритетом Усика стане проведення найбільш фінансово вигідних поєдинків.

Якщо за реванш із Верховеном йому запропонують шалені гроші, то Олександр має погодитися. Думаю, саме цей бій може стати останнім розділом у його книзі,

– підсумував ексчемпіон.

Хто стане суперником Усика?

Найімовірнішим суперником Усика в його прощальному бою наразі вважається американець Деонтей Вайлдер. Про це заявив директор команди українського чемпіона Сергій Лапін.

Після того як наприкінці червня 2026 року Усик добровільно відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів, відкривши шлях іншим претендентам, сторони розпочали активні переговори щодо організації його фінального поєдинку. Очікується, що бій відбудеться у США, а його організацією може зайнятися новий боксерський проєкт Zuffa Boxing, який очолює Дейна Вайт.