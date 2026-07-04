Бывший чемпион мира Дюк Маккензи также высказался по поводу возможного завершения карьеры украинского боксера. Своим мнением он поделился в комментарии для ютуб-канала Seconds Out.

Смотрите также "Время реванша": Верховен, которого победил Усик, обратился к нему после заявления о вакантных титулах

С кем Усик должен провести последний бой?

По мнению британца, идеальным вариантом для украинца стал бы реванш с Рико Верховеном. Маккензи считает, что в первом поединке Усик не продемонстрировал свой лучший бокс из-за недостаточной мотивации, хотя и отметил сильное выступление соперника.

Я думаю, что если это будет последний бой в карьере Усика, то мы увидим того самого Александра, которого все знают. В первом поединке он был как будто отключен. Именно поэтому Верховен смог навязать ему такой сложный бой,

– заявил Маккензи.

В то же время он подчеркнул, что не преуменьшает заслуг Верховена, который проделал огромную работу и был максимально настроен на победу, хотя и уступил.

Маккензи также предположил, что после отказа от чемпионских поясов главным приоритетом Усика станет проведение наиболее финансово выгодных поединков.

Если за реванш с Верховеном ему предложат баснословные деньги, то Александр должен согласиться. Думаю, именно этот бой может стать последней главой в его книге,

– подытожил экс-чемпион.

Кто станет соперником Усика?

Наиболее вероятным соперником Усика в его прощальном бою на данный момент считается американец Деонтей Уайлдер. Об этом заявил директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин.

После того как в конце июня 2026 года Усик добровольно отказался от всех своих чемпионских поясов, открыв путь другим претендентам, стороны начали активные переговоры по организации его финального поединка. Ожидается, что бой состоится в США, а его организацией может заняться новый боксерский проект Zuffa Boxing, возглавляемый Дейной Уайтом.