Под видео, которое Усик опубликовал на своей странице в соцсетях, Верховен оставил комментарий. В мае этого года спортсмены провели совместный поединок у пирамид Гизы в Египте.

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Как Верховен отреагировал на решение Усика?

Верховен предложил украинцу провести масштабный поединок.

Последний танец "ВРЕМЯ РЕВАНША". Давай устроим самое грандиозное событие-кроссовер этой эпохи,

– написал голландец.

Комментарий Рико Верховена / Фото скриншот из инстаграм

Как прошла встреча Усика и Верховена?

Поединок оказался одним из самых тяжелых в карьере Усика. Он одержал победу над Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде: в конце этого отрезка Усик перехватил инициативу, отправил соперника в нокдаун, а затем серией точных ударов заставил рефери остановить бой за секунду до завершения раунда.

Были ли разговоры о реванше?

Главными причинами обсуждения реванша стали неожиданно равный ход первого поединка и его скандальная, спорная остановка рефери в момент, когда Верховен лидировал по судейским записям.