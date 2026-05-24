Поєдинок за участю Усика став однією з найочікуваніших спортивних подій року для українців. Однак замість емоцій від боксу частина глядачів отримала розчарування через технічні проблеми під час ефіру на Київстар ТБ, передає 24 Канал.

На що нарікають глядачі?

Одразу після старту трансляції у соцмережах почали з'являтися десятки скарг від користувачів. Найбільше невдоволення викликали постійні лаги, затримки картинки та проблеми зі звуком.

Один із користувачів у Threads емоційно звернувся до Київстар ТБ:

Поясніть, будь ласка, я оформив вашу підписку для того, щоб дивитися на цю лагаючу трансляцію? Про інтернет навіть не пишіть: у мене швидкість 500 Мбіт, YouTube та Netflix у 4K працюють ідеально, без жодних затримок та проблем. А ця "шляпа" від Київстар навіть full hd трансляцію не в змозі нормально провести – ні по картинці, ні по звуку. Це моя перша й остання підписка. "Дякую",

– написав gorashu_ua.

У коментарях чимало користувачів підтримали автора допису та заявили, що також мали проблеми з переглядом бою.

Уболівальники вимагають пояснень

Частина фанатів заявила, що спеціально оформлювала платні підписки заради перегляду поєдинку Усика. Через це хвиля критики в бік сервісу лише посилилася.

Деякі користувачі також наголосили, що проблема виникала не через домашній інтернет, адже інші стримінгові платформи працювали без перебоїв. Наразі офіційної реакції щодо масових скарг від сервісу поки не було.

Нагадаємо, бій Усика та Верховена трансляють на ОТТ-платформі Київстар ТБ. Поєдинок доступний для підписників тарифу Преміум HD вартістю 200 гривень. Для бою та заходів, які йому передуватимуть, виділили окремий канал.