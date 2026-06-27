"Гроші все змінили": президент WBC образився на Усика через відмову від поясу

Оголошення Олександра Усика про те, що він робить усі свої чемпіонські пояси вакантними, стало шоком не лише для вболівальників, але й навіть для найбільш високопоставлених людей у світовому боксі.

Зокрема президент організації WBC Маурісіо Сулейман розповів, що цю новину дізнався із соціальних мереж. І такий спосіб отримувати важливу інформацію йому явно не сподобався, пише 24 Канал.

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Як президент WBC відреагував на рішення Усика щодо поясів?

Сулейман заявив, що йому важко передати словами свої думки та емоції від вчинку Олександра Усика.

Те відчуття, коли відкриваєш соціальні мережі й бачиш, що чемпіон світу у надважкій вазі просто відмовляється від свого пояса. Просто так. Без телефонного дзвінка, без листа, без жодного попередження,

– нарікає президент WBC.

Він додав, що боксери, які тільки починають свій шлях, зазвичай "скромні, голодні до перемог, вдячні та віддані" – а потім "гроші змінюють усе".

Та, попри неприховану критику, Маурісіо Сулейман віддав належне українцю, якого назвав "особливою людиною, який завжди був дуже привітним і хорошим".

Президент WBC відзначив, як Олександр під час пандемії підтримував ініціативи організації щодо протидії домашньому насильству, а також підкреслив, що Всесвітня боксерська рада засуджує війну і незмінно підтримує Україну.

Як WBC вплинула на рішення Усика віддати пояси?

Фактично саме Всесвітня боксерська рада зіграла ключову роль у тому, що Олександр Усик зробив свої титули вакантними.

WBC наполягала на тому, щоб до 30 червня команда Усика домовилася про обов'язковий захист з німцем Агітом Кабаєлом. І це попри те, що організація єдиною визнала попередній бій Олександра з Ріко Верховеном чемпіонським.

Кабаєл не входив у плани українського чемпіона, тож було очевидно, що справа закінчиться відмовою від поясу. Тепер Олександр може зосередитися на своєму наступному бою, який він назвав "last dance", тобто "останній танець".