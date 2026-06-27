В частности, президент организации WBC Маурисио Сулейман рассказал, что узнал об этом из социальных сетей. И такой способ получения важной информации ему явно не понравился, пишет "24 Канал".

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Как президент WBC отреагировал на решение Усика относительно поясов?

Сулейман заявил, что ему трудно передать словами свои мысли и эмоции по поводу поступка Александра Усика.

Это ощущение, когда открываешь социальные сети и видишь, что чемпион мира в супертяжёлом весе просто отказывается от своего пояса. Просто так. Без телефонного звонка, без письма, без какого-либо предупреждения,

– сетует президент WBC.

Он добавил, что боксеры, которые только начинают свой путь, обычно "скромны, жаждут побед, благодарны и преданны" — а потом "деньги меняют всё".

Однако, несмотря на нескрываемую критику, Маурисио Сулейман отдал должное украинцу, которого назвал "особенным человеком, который всегда был очень приветливым и добрым".

Президент WBC отметил, как Александр во время пандемии поддерживал инициативы организации по противодействию домашнему насилию, а также подчеркнул, что Всемирный боксерский совет осуждает войну и неизменно поддерживает Украину.

Как WBC повлиял на решение Усика сдать пояса?

Фактически именно Всемирный боксерский совет сыграл ключевую роль в том, что Александр Усик объявил свои титулы вакантными.

WBC настаивала на том, чтобы до 30 июня команда Усика договорилась об обязательной защите с немцем Агитом Кабаелом. И это несмотря на то, что организация единодушно признала предыдущий бой Александра с Рико Верховеном чемпионским.

Кабаел не входил в планы украинского чемпиона, поэтому было очевидно, что дело закончится отказом от пояса. Теперь Александр может сосредоточиться на своём следующем бою, который он назвал "last dance", то есть "последний танец".