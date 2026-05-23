"Божевільний": Усик емоційно відреагував на прогноз британського боксера щодо бою з Верховеном

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик відреагував на гучні слова свого колишнього опонента. Він прокоментував заяву британського боксера Дерека Чісори, яка привернула значну увагу.

Напередодні Чісора публічно припустив, що український боксер зазнає поразки у майбутньому бою проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. У відповідь на це Усик прокоментував ситуацію на ютуб-каналі Boxing King Media.

Що Усик відповів Чісорі?

Дізнавшись про такий прогноз під час інтерв'ю, Усик не стримав емоцій та назвав британського боксера "божевільним".

Дереку, ти божевільний. Ти божевільний. Знаєш, це просто слова, бла-бла-бла-бла-бла. Багато людей просто говорять слова,

– заявив український чемпіон.

Усик також пояснив, чому екс-суперник зважився на таку гучну заяву в медіа.

Тому що це ТБ, це інтернет. Коли люди говорять правду, багато хто каже: "Ай, ні, це погано". Але коли люди кажуть бруд чи брешуть, всі такі: "Вау! Може, це круто". Це просто слова,

– підсумував Усик.

Олександр Усик та Дерек Чісора зустрічалися у ринзі в жовтні 2020 року. Тоді перемогу одноголосним рішенням суддів здобув український боксер.

Що саме сказав Чісора про бій Усика?

За словами Чісори, Верховену потрібно лише влучити по Усику, аби здобути перемогу. Ведучі подкасту різко розкритикували та висміяли цей прогноз. Саймон Джордан зазначив, що Чісора робить подібні заяви радше заради привернення уваги аудиторії та хайпу, однак сам боксер наполягав на своїй позиції й не став її змінювати.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу заплановано на 23 травня та має відбутися на тлі єгипетських пірамід.