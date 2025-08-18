Український боксер Олександр Усик черговий раз продемонстрував свою підтримку бійцям ЗСУ. Спортсмен відвідав поранених воїнів разом із Владиславом Ващуком.

Олександр Усик продовжує прославляти Україну на спортивній світовій арені. При цьому боксер активно допомагає воїнам ЗСУ, які тримають оборону країни на фронті, повідомляє 24 Канал.

Куди завітав Усик?

На днях чемпіон світу завітав у медичний центр Національної гвардії України, де поранені захисники України проходять реабілітацію. Разом із Усиком був і легенда Динамо Владислав Ващук.

Колишній гравець збірної України нині захищає Батьківщину у складі Нацгвардії. Ващук опублікував спільні фото з Усиком у медцентрі та поділився враженнями від візиту боксера.

До нацгвардійців, які проходять там реабілітацію, завітав мій друг, абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик. Він відгукнувся на моє запрошення приїхати до військових, щоб підтримати, надихнути та особисто висловити вдячність кожному, хто тримав і тримає стрій. Присутність людини, яка досягла найвищих вершин у спорті, але не стоїть осторонь війни, є потужним свідченням для наших воїнів, що їхня боротьба має значення, що підтримка поруч.

Такі зустрічі зміцнюють моральний дух, додають сили й дарують відчуття справжньої згуртованості. Його людяність і відкритість розчулили навіть найстриманіших. Це була розмова з сильним духом українцем, який знає, що таке боротьба й виснажлива праця. Ми поспілкувалися з військовослужбовцями, які відновлюють сили після бойових дій. У кожному – вражаюча стійкість і характер. Це відчувалося і в запитаннях, які вони ставили чемпіонові, і в особистих історіях, якими ділилися. Було багато щирості та гумору попри складні пережиті події.

Олександр уважно слухав, підтримував та ділився своїми життєвими правилами, які допомагають йому досягати перемоги. Дякував за службу й бажав якнайшвидшого одужання. Я вдячний Олександрові за те, що поділився незламним духом переможця. Ця зустріч доводить, що сила України – в єдності її народу,

– написав Ващук у себе на сторінці у фейсбук.

Як Олександр Усик зустрівся із нацгвардійцями: фото Владислава Ващука

Усик та ЗСУ

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Усик повернувся в Україну та вступив до лав тероборони Києва. Зрештою через місяць боксер прийняв рішення продовжити спортивну кар'єру.

При цьому Олександр завжди був на контакті із кількома підрозділами ЗСУ та їздив на фронт підтримати бійців. У професійному спорті Усик продовжив штампувати перемоги та вже двічі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Українець має у своєму активі 24 перемоги у 24-х поєдинках на професійному рівні. В останньому бою Олександр відправив у нокаут Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді.