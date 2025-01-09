"Голодний боєць": відомий аналітик розповів, як можна перемогти Усика

Джонні Нельсон поділився думками щодо Олександра Усика. Боксерський аналітик висловися про здібності та досягнення українського чемпіона.

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі розповів, у чому полягає успіх Усика. Британець назвав умову, за якої можна перемогти українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight News.

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Як здолати Усика

Джонні Нельсон звернув увагу на слабкі місця Олександра Усика. Однак аналітик зауважив, що український чемпіон занадто розумний, аби приховати їх.

Вразливість Усика можна побачити, але потрібно чимало часу. Також колишній британський боксер підкреслив, що Олександр впевнений у собі та має мистецтво несподіванки.

Щоб перемогти його, потрібно вийти на ринг як неосвічений та голодний боєць, але всі хлопці є його фанатами. Природний боєць, який не поважав Усика, був Дюбуа, але Даніель тоді не скористався можливістю через відсутність віри у себе,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року у пекельній битві в Ер-Ріяді. Усі троє суддів віддали перемогу українському боксеру одноголосним рішенням – 116:112.

Варто звернути увагу на те, що протягом поєдинку "Циганський король" викинув більше ударів, ніж Олександр Усик. Однак за ефективністю статистика повністю на боці українського чемпіона.

Усик здійснив більше точних ударів, ніж Ф'юрі – 179 проти 144. Українець також переважє британського боксера за джебами та потужними ударами.