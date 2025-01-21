"Будь ласка, зупиніть це": Усик розповів про найгірший момент в кар'єрі

Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Український чемпіон після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі закріпив за собою звання Короля хевівейту.

38-річний боксер пригадав початок свого шляху на вершину професійного рингу. Спортсмен поділився найгіршим моментом у своїй кар'єрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Перший спаринг Усика

Олександр Усик розповів про надскладний момент, який він пережив за час виступів у боксі. Для українського чемпіона це був бій зі спаринг-партнером на тренуванні.

Усик зазначив, що першим його спаринг-партнером був Сергій Лапін. Олександр підкреслив, що він його бив у корпус, обличчя та печінку близько 45 хвилин або навіть більше.

Олександр Усик розповів, що він благав свого тренера зупинити це, але той відмовляв. Боксер зазначив, що в нього вже не було сил, але наставник говорив продовжувати.

Я говорив Сергію: Будь ласка, вдар мене в обличчя – я впаду. Тому що в мене дуже боліло серце. Воно не мов говорило, що я божевільний. Я говорив: Будь ласка, зупиніть це,

– розповів Усик.

Український чемпіон відзначив, що тоді це було навіть не в рингу. Адже тоді в них був імпровізований зал та все було саморобне, а він не мав навіть шолома, лише рукавички.

Зазначимо, що наразі Олександр Усик переміг у 23 поєдинках – 14 з них нокаутом. Він також залишається непереможеним та має чотири чемпіонські пояси – WBO, WBC, WBA та IBO.