38-летний боксер вспомнил начало своего пути на вершину профессионального ринга. Спортсмен поделился худшим моментом в своей карьере, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Первый спарринг Усика

Александр Усик рассказал о сложнейшем моменте, который он пережил за время выступлений в боксе. Для украинского чемпиона это был бой со спарринг-партнером на тренировке.

Усик отметил, что первым его спарринг-партнером был Сергей Лапин. Александр подчеркнул, что он его бил в корпус, лицо и печень около 45 минут или даже больше.

Александр Усик рассказал, что он умолял своего тренера остановить это, но тот отказывал. Боксер отметил, что у него уже не было сил, но наставник говорил продолжать.

Я говорил Сергею: Пожалуйста, ударь меня в лицо – я упаду. Потому что у меня очень болело сердце. Оно не как говорило, что я сумасшедший. Я говорил: Пожалуйста, остановите это,

– рассказал Усик.

Украинский чемпион отметил, что тогда это было даже не в ринге. Ведь тогда у них был импровизированный зал и все было самодельное, а он не имел даже шлема, только перчатки.

Отметим, что сейчас Александр Усик победил в 23 поединках – 14 из них нокаутом. Он также остается непобежденным и имеет четыре чемпионских пояса – WBO, WBC, WBA и IBO.