Сім'я Зінченка засвітила люксові прикраси: їх вартість перевалює за 5 мільйонів
- Олександр Зінченко привітав свою дружину Владу з 30-річчям, опублікувавши фото з нею в інстаграмі, де на них видно коштовні годинники Rolex Daytona.
- Загальна вартість годинників на фото перевищує 5 мільйонів гривень, а новим тренером Ноттінгем Форест став Шон Дайч.
Олександр Зінченко мило привітав свою кохану з днем народження. 20 жовтня Владі Зінченко виповнилось 30 років.
Футболіст збірної України виклав публікацію на своїй сторінці в інстаграмі, яку присвятив коханій жінці. Олександр Зінченко виклав спільне фото із дружиною, інформує 24 Канал.
До теми Символ Євро, колишня Борячука та журналістка: що відомо про дружину Олександра Зінченка
Які прикраси помітили у родини Зінченко?
На світлині пари можна помітити коштовні прикраси, а саме люксові годинники швейцарського бренду Rolex Daytona. Модель Steel Case вартістю орієнтовно 38 тисяч доларів, а також Yellow Gold Case, ціна якого може досягати аж 83-х тисяч доларів.
Якщо брати до уваги максимальну ціну моделі Yellow Gold Case, то загальна вартість двох годинників складає 121 тисячу доларів. Якщо перевести у гривні, то сумарна сума складе понад 5 мільйонів.
До слова, 21 жовтня Олександр Зінченко дізнався ім'я свого нового тренера Ноттінгема. Офіційний сайт Ноттінгем Форест повідомив, що "червоно-білих" очолив Шон Дайч. Відзначимо, що Анге Постекоглу був звільнений із посади головного тренера після серії поганих результатів команди.
Головне про стосунки сім'ї Зінченко?
Олександр та Влада перетнулись на відпочинку у Туреччині у 2018-му, коли дівчина ще зустрічалась з іншим українським футболістом Андрієм Борячуком. Ось так розпочалась історія кохання теперішнього подружжя.
Вже у 2019-му стало відомо про стосунки Зінченка із екскоханою Борячука. Олександр поцілував Владу, яка працювала у флеш-зоні на матчі збірної України, у прямому ефірі. Згодом пара узаконлиа свої стосунки.
Влітку 2021-го подружжя вперше стало батьками. В Олександра та Влади народилась донечка Єва. А вже через два роки сім'я поповнилась ще однією дівчинкою, яку назвали Леєю.