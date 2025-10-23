Футболіст збірної України виклав публікацію на своїй сторінці в інстаграмі, яку присвятив коханій жінці. Олександр Зінченко виклав спільне фото із дружиною, інформує 24 Канал.

Які прикраси помітили у родини Зінченко?

На світлині пари можна помітити коштовні прикраси, а саме люксові годинники швейцарського бренду Rolex Daytona. Модель Steel Case вартістю орієнтовно 38 тисяч доларів, а також Yellow Gold Case, ціна якого може досягати аж 83-х тисяч доларів.

Якщо брати до уваги максимальну ціну моделі Yellow Gold Case, то загальна вартість двох годинників складає 121 тисячу доларів. Якщо перевести у гривні, то сумарна сума складе понад 5 мільйонів.

До слова, 21 жовтня Олександр Зінченко дізнався ім'я свого нового тренера Ноттінгема. Офіційний сайт Ноттінгем Форест повідомив, що "червоно-білих" очолив Шон Дайч. Відзначимо, що Анге Постекоглу був звільнений із посади головного тренера після серії поганих результатів команди.

