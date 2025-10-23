Футболист сборной Украины выложил публикацию на своей странице в инстаграме, которую посвятил любимой женщине. Александр Зинченко выложил совместное фото с женой, информирует 24 Канал.

К теме Символ Евро, бывшая Борячука и журналистка: что известно о жене Александра Зинченко

Какие украшения заметили у семьи Зинченко?

На фотографии пары можно заметить ценные украшения, а именно люксовые часы швейцарского бренда Rolex Daytona. Модель Steel Case стоимостью ориентировочно 38 тысяч долларов, а также Yellow Gold Case, цена которого может достигать аж 83-х тысяч долларов.

Если принимать во внимание максимальную цену модели Yellow Gold Case, то общая стоимость двух часов составляет 121 тысячу долларов. Если перевести в гривны, то суммарная сумма составит более 5 миллионов.

К слову, 21 октября Александр Зинченко узнал имя своего нового тренера Ноттингема. Официальный сайт Ноттингем Форест сообщил, что "красно-белых" возглавил Шон Дайч. Отметим, что Анге Постекоглу был уволен с поста главного тренера после серии плохих результатов команды.

Главное об отношениях семьи Зинченко?