Футболист сборной Украины выложил публикацию на своей странице в инстаграме, которую посвятил любимой женщине. Александр Зинченко выложил совместное фото с женой, информирует 24 Канал.
К теме Символ Евро, бывшая Борячука и журналистка: что известно о жене Александра Зинченко
Какие украшения заметили у семьи Зинченко?
На фотографии пары можно заметить ценные украшения, а именно люксовые часы швейцарского бренда Rolex Daytona. Модель Steel Case стоимостью ориентировочно 38 тысяч долларов, а также Yellow Gold Case, цена которого может достигать аж 83-х тысяч долларов.
Если принимать во внимание максимальную цену модели Yellow Gold Case, то общая стоимость двух часов составляет 121 тысячу долларов. Если перевести в гривны, то суммарная сумма составит более 5 миллионов.
К слову, 21 октября Александр Зинченко узнал имя своего нового тренера Ноттингема. Официальный сайт Ноттингем Форест сообщил, что "красно-белых" возглавил Шон Дайч. Отметим, что Анге Постекоглу был уволен с поста главного тренера после серии плохих результатов команды.
Главное об отношениях семьи Зинченко?
Александр и Влада пересеклись на отдыхе в Турции в 2018-м, когда девушка еще встречалась с другим украинским футболистом Андреем Борячуком. Вот так началась история любви нынешних супругов.
Уже в 2019-м стало известно об отношениях Зинченко с экс-возлюбленной Борячука. Александр поцеловал Владу, которая работала во флеш-зоне на матче сборной Украины, в прямом эфире. Впоследствии пара узаконила свои отношения.
Летом 2021-го супруги впервые стали родителями. У Александра и Влады родилась дочь Ева. А уже через два года семья пополнилась еще одной девочкой, которую назвали Леей.