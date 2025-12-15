Конфліктував з Ребровим та забивав на Євро-2020: цікаві факти біографії Зінченка

Олександр Зінченко небезпідставно вважається одним з найталановитіших українських футболістів. Лідер збірної України встиг назбирати численні трофеї АПЛ та попрацювати з топовими тренерами сучасності.

Універсальному футболісту збірної України та англійського Ноттінгема Форест Олександру Зінченку 15 грудня виповнилося 29 років. 24 Канал підготував матеріал про цікаві сторінки біографії зірки українського футболу.

Читайте також Регрес Зінченка та новий рекорд Ярмолюка: як змінилися цінники на українців в АПЛ

Як Зінченко із райцентру потрапив у Шахтар?

Стрімкий злет футбольної кар'єри Олександра Зінченка схожий на казку. Звичайний хлопець з невеличкого містечка Радомишль Житомирської області почав займатися футболом завдяки батьку, який став його першим тренером. Попервах Олександр грав за місцеву дитячу команду Карпатія.

Тендітному білявому хлопчику влаштували перегляд у київському Динамо, але столичний гранд не захотів його брати у свою академію. Так Зінченко опинився у системі головного конкурента "біло-синіх" донецького Шахтаря. Однак спочатку Олександра "обкатали" в іллічівському Моноліті – фарм-клубі "гірників".

У 13 років талановитий футболіст приєднався до Шахтаря, де забивав по 17 – 20 голів за сезон на юнацькому рівні. Технічний півзахисник став капітаном команди U-19, з якою засвітився в Юнацькій лізі УЄФА.

Олександр Зінченко у складі Шахтаря / фото ФК Шахтар

Скандальний відхід з Шахтаря та найбільша помилка в житті

Влітку 2014 року Зінченко в односторонньому порядку розірвав контракт з донецьким Шахтарем. 17-річний юнак не бачив для себе перспектив заграти за основу "гірників", де на його позиції була шалена конкуренція.

Донецький клуб не збирався відпускати за так свого найбільшого таланта, вимагаючи від міжнародних організацій дискваліфікації футболіста. Втім, на початку 2015 року Зінченко несподівано опинився в Росії, яка на той момент вже окупувала Крим та частину Донбасу.

Лише згодом Олександр усвідомив свою помилку, яку в автобіографічній книзі "Вірити" назвав найбільшою у житті.

Зінченко виступав за Уфу / фото російського клубу

Як Зінченко розвеселив Фоменка?

У 2015 році з'явилися чутки, що Росія планує заграти за свою збірну Зінченка, який тоді виступав за Уфу. Тренерський штаб збірної України теж не сидів склавши руки. 12 жовтня того ж року Олександр дебютував за "синьо-жовтих" у матчі проти Іспанії.

Під час розмови з головним тренером збірної України Михайлом Фоменком Зінченко поділився своїми планами щодо подальшої кар'єри. 19-річний футболіст розповів досвідченому фахівцю, що збирається підписати контракт з Манчестер Сіті. Ця новина дуже розвеселила Фоменка.

Фоменко – чоловік, який завжди смертельно серйозний. Він запитав: "Де?". А я відповів: "Ну, мій агент отримав повідомлення від Манчестер Сіті. Я міг би туди піти". Цей суворий тренер, який ніколи не посміхається, просто подивився на мене і розреготався,

– написав Зінченко в автобіографії "Вірити".

Свій перший гол за національну команду Зінченко забив у травні 2016 року в товариському матчі проти Румунії. Тоді він став наймолодшим бомбардиром збірної (19 років, 165 днів). А у березні 2021-го Олександр уперше вивів синьо-жовтих на гру з капітанською пов’язкою, ставши наймолодшим капітаном в історії збірної України (24 роки, 99 днів) в офіційних турнірах (дані УАФ).

Зінченко у збірній України / фото Getty Images

На Євро-2020 Зінченко відзначився важливим голом і результативною передачею у переможному матчі 1/8 фіналу зі Швецією (2:1).

Хто зробив із Зінченка захисника?

На початку футбольної кар'єри Олександр грав у центрі поля на позиції атакувального півзахисника. Він багато забивав та асистував партнерам.

Проте після переїзду на Туманний Альбіон Зінченка перекваліфікували у захисника. Таке рішення прийняв тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола, який зробив з українця універсала. На новій позиції відкрилася ще грань таланта Зінченка.

Лівого захисника Олександр продовжував грати в Арсеналі Мікеля Артети та у Ноттінгем Форест, де виступає на правах оренди.

Пеп Гвардіола мав великий вплив на Зінченка / фото Getty Images

Чому Зінченко конфліктував з Ребровим?

Напередодні Євро-2024 стався конфлікт між головним тренером збірної України Сергієм Ребровим та Олександром Зінченком. За інформацією блогера Ігоря Бурбаса, лідеру "синьо-жовтих" не сподобалися методи тренувань нового наставника.

Начебто Ребров намагався зробити гру збірної занадто складною. Зрештою конфлікт вдалося залагодити. Тренер та футболіст відверто поговорили і у підсумку потисли один одному руку.

Зінченко і Ребров / фото Getty Images

Кіберспорт та однакове хобі з Шевченком

Олександр Зінченко захоплюється комп’ютерними іграми. У серпні 2023-го він спільно з відомим кіберспортсменом Михайлом "Kane" Благіним оголосив про створення кіберкоманди Passion UA для змагань у CS2 та Dota 2.

Під час відпустках Зінченко може приміряти кіберспортивну екіпіровку. Зірковий футболіст навіть неодноразово сам виступав у складі своєї команди.

Крім того, Олександр полюбляє грати у падел. Цим різновидом тенісу також захоплюється президент УАФ та екстренер збірної України Андрій Шевченко.

Зінченко і Шевченко мають однакове хобі / фото УАФ

Скільки коштів Зінченко задонатив на потреби ЗСУ?

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Зінченко публічно засудив дії Росії. Футболіст неодноразова демонстрував свою проукраїнську позицію.

Втім, допомога Зінченка не обмежується словесними висловлювання. Під час інтерв'ю BBС Олександр розповів, що разом зі своєю родиною пожертвував на потреби ЗСУ близько 1 мільйона фунтів стерлінгів.

Після 24 лютого 2022 року зірковий спортсмен припинив спілкування з російськими футболістами. Ба більше, Зінченко готовий був залишити Прем'єр-лігу та піти воювати за Україну, якщо його мобілізують.

Олександр Зінченко / фото Getty Images

Як Зінченко відбив дівчину у свого друга?

Олександр Зінченко одружений з українською журналісткою Владою Седан. Вони виховують двох доньок: чотирирічну Єву та дворічну Лею.

Про відносини футболіста з відомою журналісткою стало відомо у 2019 році, коли Олександр освідчився Владі під час інтерв'ю після матчу проти Сербії у відборі на Євро-2020. Наступного року пара одружилася.

Олександр Зінченко і Влада Седан / фото із соцмереж футболіста

Згодом стала відома скандальна історія знайомства однієї з найвідоміших пар в українському футболі. Виявляється, що Влада майже три роки зустрічалася з Андрієм Борячуком – другом Зінченка. В інтерв'ю SportArena ексфорвард Шахтаря розповів, що Олександр і Влада будували стосунки за його спиною, але одного разу він "спалив" пару.

Після цього випадку Борячук більше не спілкується із Зінченком, а сам Олександр намагається уникати неприємної теми.