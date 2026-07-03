Зінченко несподівано повернувся до Арсенала

Олександр Зінченко знову опинився на базі Арсенала, хоча вже залишив клуб. Лондонці пішли на красивий жест, який допоможе українцю підготуватися до нового етапу кар'єри.

Після завершення контракту Олександр Зінченко перебуває у статусі вільного агента та розглядає варіанти продовження кар'єри. Попри це, "каноніри" не залишили без підтримки одного зі своїх колишніх футболістів, повідомив інсайдер Гунер Кріс.

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Що відомо про повернення Зінченка?

За інформацією близького до Арсенала інсайдера, 29-річному півзахиснику збірної України дозволили користуватися тренувальною базою клубу Sobha Realty Centre. Там футболіст підтримуватиме фізичну форму до моменту, поки визначиться зі своїм майбутнім та підпише контракт із новою командою.

Такий крок з боку "канонірів" став проявом поваги до гравця, який протягом кількох сезонів був важливою частиною команди. Збереження оптимальної фізичної форми має допомогти українцю швидше адаптуватися після переходу до нового клубу та без затримок розпочати виступи.

Arsenal have allowed former player Oleksandr Zinchenko to train at the Sobha Realty Training Centre this summer after his Ajax release. Now a free agent, he joins the likes of Alex Ox-Chamberlain and Jack Wilshere in receiving the same support. More than just a football club ️ pic.twitter.com/0LU95DnjyT — Gooner Chris (@ArsenalN7) July 2, 2026

Арсенал вже робив такі жести для своїх ексгравців

У лондонському клубі подібна практика не є чимось незвичним. Раніше Арсенал дозволяв тренуватися на своїй базі колишнім футболістам, які тимчасово залишалися без команди. Таку можливість свого часу отримували Алекс Окслейд-Чемберлен та Джек Вілшир, які також підтримували форму під час пошуку нового місця роботи.

Зінченко захищав кольори Арсенала з 2022 до 2026 року після переходу з Манчестер Сіті. За цей час українець провів 91 матч у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач. Останнім клубом українця був Аякс, за який він встиг зіграти лише два матчі, оскільки отримав важку травму.

Днями амстердамці оголосили про припинення співпраці з Олександром Зінченком у зв'язку із завершенням строку контракту. Угода офіційно втратила чинність 30 червня.