Сторони вирішили не продовжувати контракт, який був підписаний у лютому 2026 року. Про це нідерландський клуб повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

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Хто разом із Зінченко покидає Аякс?

Разом з українським захисником Аякс на правах вільних агентів залишили ще два легіонери: 24-річний чеський голкіпер Вітезслав Ярош та 27-річний японський захисник Такехіро Томіясу.

Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри,

– зазначила пресслужба клубу.

Яка була кар'єра в Зінченка в Аяксі?

Кар'єра Зінченка в Аяксі виявилася недовгою. 1 лютого футболіст перейшов до амстердамського клубу з Арсеналу за 1,5 мільйона євро, достроково завершивши оренду в Ноттінгем Форест. Свій дебют за нову команду він провів 8 лютого у матчі проти АЗ.

Через серйозну травму коліна та подальше хірургічне втручання українець зіграв лише два офіційні поєдинки за Аякс (загалом 26 хвилин), не відзначившись результативними діями. Пошкодження він отримав 14 лютого у домашній грі проти Фортуни Сіттард, яка стала для нього першим виходом у стартовому складі амстердамців. Уже на 6-й хвилині матчу Зінченко був змушений залишити поле.

Через цю травму він пропустив решту сезону та не зміг допомогти збірній України у весняному плей-оф відбору до ЧС-2026.