Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив про перехід Зінченка в амстердамський клуб. Окрім того, він поділився деталями трансферу футболіста збірної Україні.
Що відомо про перехід Зінченка в Аякс?
За наявною інформацією, український захисник пройшов медичний огляд і завершив усі формальні процедури для переходу в Аякс. Після обстеження сторони узгодили усі деталі угоди, а сам футболіст поставив підпис під контрактом з нідерландцями.
Також Арсенал підтвердив трансфер Зінченка до амстердамців. "Каноніри" підписали усі потрібні документи для переходу українця в Аякс.
Сума угоди становить 1,5 мільйона євро. Очікується, що вже найближчими годинами амстердамський клуб офіційно оголосить про підписання футболіста збірної України.
Як склалася кар'єра Зінченка в Англії?
За даними Transfermarkt, у 2016 році Зінченко перейшов з Уфи до Манчестер Сіті. "Містяни" одразу відправили в оренду у ПСВ, але зрештою він став гравцем основного складу манкуніанців.
У 2022 році український футболіст перейшов до Арсенала. "Каноніри" заплатили за нього 35 мільйонів євро.
На початку сезону 2025/2026 він приєднався на правах оренди до Ноттінгем Форест. Проте "лісники" вирішили достроково розірвати угоду, розраховану до кінця поточної кампанії.