Іспанський гранд вирішив перехопити Зінченка у Боруссії

Арсенал не розраховує на послуги Олександра Зінченка. Тому "каноніри" готові розпорощатись з українським захисником за певну суму.

Атлетіко вирішив втрутитись у боротьбу за лідера збірної України. Лондонці планують отримати за 28-річного гравця оборони 20 мільйонів євро, повідомляє 24 канал із посиланням на Флоріана Плеттенберга.

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За наявною інформацією, Атлетіко вже почав проводити перемовини з Арсеналом щодо переходу Олександра Зінченка. "Матрацники" розглядають повноцінний трансфер та оренду з обов'язковим правом викупу.

Головним фаворитом щодо підписання українського захисника вважалась дортмундська Боруссія. Проте "джмелі" призупинили перемовини через високу, на їх думку, вартість гравця "канонірів".

До слова. Олександр Зінченко перейшов в Арсенал влітку 2022 року. "Каноніри" заплатили Манчестер Сіті 35 мільйонів за трансфер лідера збірної України.

У поточному сезоні Олександр Зінченко зіграв у 13 матчах за Арсенал в офіційних турнірах. Результативними діями за цей час український оборонець відзначитись не встиг.