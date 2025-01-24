Атлетико решил вмешаться в борьбу за лидера сборной Украины. Лондонцы планируют получить за 28-летнего игрока обороны 20 миллионов евро, сообщает 24 канал со ссылкой на Флориана Плеттенберга.

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По имеющейся информации, Атлетико уже начал проводить переговоры с Арсеналом по переходу Александра Зинченко. "Матрасники" рассматривают полноценный трансфер и аренду с обязательным правом выкупа.

Главным фаворитом по подписанию украинского защитника считалась дортмундская Боруссия. Однако "шмели" приостановили переговоры из-за высокой, по их мнению, стоимости игрока "канониров".

К слову. Александр Зинченко перешел в Арсенал летом 2022 года. "Канониры" заплатили Манчестер Сити 35 миллионов за трансфер лидера сборной Украины.

В текущем сезоне Александр Зинченко сыграл в 13 матчах за Арсенал в официальных турнирах. Результативными действиями за это время украинский защитник отметиться не успел.