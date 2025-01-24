По информации Talking Ball, лондонский клуб готов отпустить Александра Зинченко в другую команду. Арсенал попрощается с украинцем, если поступит солидное предложение. "Канониры" готовы рассмотреть все предложения по футболисту сборной Украины, пишет 24 Канал.

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Решение принято

Зинченко может уехать из дождливого Лондона уже в январе 2025-го. В Арсенале уверены, что в обойме Микеля Артеты есть нужное количество футболистов, которые могут сыграть на левом фланге обороны, где как раз играет Александр.

Напомним, что немало слухов появляется вокруг вероятного трансфера Зинченко в дортмундскую Боруссию. Даже была информация, что между клубами уже ведутся переговоры. Также были слухи о заинтересованность от миланского Интера.

К слову. Зинченко имеет действующий контракт с Арсеналом до конца июня 2026-го года.

В текущем сезоне-2024/2025 Артета доверяет место в обороне любому, но только не 28-летнему украинскому футболисту. В этом сезоне Зинченко принял участие в 13-ти матчах, в которых суммарно отыграл 408 игровых минут.

Лондонский период в жизни Зинченко