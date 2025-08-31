Лідер збірної України узгодив контракт з новим клубом – ЗМІ
- Олександр Зінченко найближчим часом покине лондонський Арсенал та переїде у Францію.
- Зінченко перейшов в Арсенал з Манчестер Сіті у 2022 році, де зіграв у 91 матчі та виграв Кубок Англії та Суперкубок Країни у 2023 році.
Трансферна сага за участі Олександра Зінченка продовжується. Зовсім скоро український футболіст змінить клубну прописку та спробує свої сили у новому чемпіонаті.
Олександр Зінченко продовжить виступи у французькій Лізі 1. Лідер збірної України вже підписав контракт з новим клубом, повідомляє 24 канал із посиланнням на Le Figaro.
Читайте також Фани зривають трансфер Зінченка: до чого тут Ізраїль та тренд у соцмережах
З ким Зінченко підписав контракт?
За наявною інформацію, Олександр Зінченко домовився про контракт з французьким Марселем. Український футболіст Арсенала приєднається до нового клубу найближчим часом.
До цього повідомляли про те, що Марсель проводить перемовини з Арсеналом про перехід Зінченка. А перешкодою для трансферу українського захисника може стати його висока зарплата.
Варто відзначити, що Олександр Зінченко опинився поза заявкою "канонірів" у двох стартових матчах Англійської Прем'єр-ліги 2025/2026. А контракт футболіста з Арсеналом завершується влітку 2026 року.
Кар'єра Зінченка в Арсеналі
Олександр Зінченко перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал у 2022 році за 35 мільйонів євро.
У складі "канонірів" Зінченко з моменту переходу зіграв у 91 матчі, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.
Разом з Арсеналом Олександр Зінченко у 2023 році виграв Кубок Англії та Суперкубок Країни.
Раніше повідомляли про те, що Георгій Судаков перейшов у Бенфіку, покинувши Шахтар. Український футболіст "гірників" приєднався до португальського клубу на правах оренди.