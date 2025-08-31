Трансферна сага за участі Олександра Зінченка продовжується. Зовсім скоро український футболіст змінить клубну прописку та спробує свої сили у новому чемпіонаті.

Олександр Зінченко продовжить виступи у французькій Лізі 1. Лідер збірної України вже підписав контракт з новим клубом, повідомляє 24 канал із посиланнням на Le Figaro.

З ким Зінченко підписав контракт?

За наявною інформацію, Олександр Зінченко домовився про контракт з французьким Марселем. Український футболіст Арсенала приєднається до нового клубу найближчим часом.

До цього повідомляли про те, що Марсель проводить перемовини з Арсеналом про перехід Зінченка. А перешкодою для трансферу українського захисника може стати його висока зарплата.

Варто відзначити, що Олександр Зінченко опинився поза заявкою "канонірів" у двох стартових матчах Англійської Прем'єр-ліги 2025/2026. А контракт футболіста з Арсеналом завершується влітку 2026 року.

Кар'єра Зінченка в Арсеналі

Олександр Зінченко перейшов з Манчестер Сіті в Арсенал у 2022 році за 35 мільйонів євро.

У складі "канонірів" Зінченко з моменту переходу зіграв у 91 матчі, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

Разом з Арсеналом Олександр Зінченко у 2023 році виграв Кубок Англії та Суперкубок Країни.

